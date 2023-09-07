Герой России указал на проблему с инженерными машинами НАТО на Украине Полковник Сайфуллин: инженерные машины НАТО застревают в украинской земле

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Танк Abrams с установленным минным катком

Инженерные машины стран НАТО, которые были поставлены Украине, не хотят ехать по украинской земле, их приходится вытаскивать, когда они застревают, рассказал в беседе с РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, Киев запрашивал у Запада технику для разминирования, поскольку своей не хватает.

Сайфуллин уточнил, что западные инженерные машины, как правило, создавались на базе основных боевых танков.

Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams — они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой, и их самих еще там надо вытаскивать, — пояснил Герой России.

В ходе спецоперации, где Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, он получил два ранения.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что ряд стран-доноров предоставит Украине свыше $240 млн для проведения разминирования. По ее словам, на эти средства Киев закупит специальную технику. Свириденко добавила, что к концу года украинские власти получат от иностранных партнеров несколько единиц спецтехники: хорватская компания DOK-ING передаст Киеву десять машин для разминирования, еще столько же Украине предоставит Global Clearance Solutions.