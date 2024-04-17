«Это не смешно»: Путин осадил губернатора, назвавшего тюменцев упертыми Путин пристыдил губернатора за слова об отказе тюменцев эвакуироваться

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Глава государства отметил, что это не смешно, и задачей главы региона является вселить в людей уверенность. По его словам, граждане должны понимать, что с их имуществом ничего не произойдет, даже если они уедут.

Вы сказали: «Людей вывозим, остались только самые упертые». Не надо так о людях говорить. Послушайте меня, не смешно. Я понимаю что вы стараетесь, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но они почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено, — объяснил президент.

Ранее сообщалось, что жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим. Людям напоминают о необходимости взять с собой документы, лекарства и другие необходимые вещи. По данным местных властей, уровень воды в реке находится на критически высоком уровне.