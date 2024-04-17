Жители Ишима в Тюменской области эвакуируются из-за угрозы наводнения В Ишимском районе Тюменской области эвакуируют 14 населенных пунктов

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим, сообщила пресс-служба администрации города. Людям напоминают о необходимости взять с собой документы, лекарства и другие необходимые вещи. По данным местных властей, уровень воды в реке Ишим находится на критическом уровне.

Сегодня с 9:00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова, — говорится в сообщении.

Ранее в администрации Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана поднялся на 20 сантиметров, достигнув отметки 850 сантиметров. Также продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе.

До этого депутат Государственной думы от Оренбургской области Нина Останина заявила, что говорить о возвращении жителей Орска в дома после наводнения преждевременно. По ее словам, вода постепенно уходит, но она проникла глубоко в землю и успела вымыть значительный слой, а также затронула кладбища и скотомогильники.