Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ и наблюдения за учениями «Восток-2022»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 5 сентября прилетел во Владивосток. Ожидается, что в столице Приморского края он примет участие в Восточном экономическом форуме и понаблюдает за военными учениями «Восток-2022», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что активную фазу стратегических маневров военных президент оценит 6 сентября. Затем он примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в РФ», встретится с местным губернатором Олегом Кожемяко.

На следующий день, 7 сентября, у главы государства запланировано выступление на пленарном заседании ВЭФ. Также Путин должен провести несколько международных переговоров. В частности, встречи с российским президентом намечены у председателя государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Ранее стало известно, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: Владимир Путин обсудит с Николом Пашиняном урегулирование ситуации в Карабахе в рамках ВЭФ. Стороны также обговорят двусторонние отношения и расширение торгово-экономического сотрудничества. По словам Ушакова, сейчас Россия содействует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а российские миротворцы обеспечивают безопасность в регионе.