Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу в России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.

Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России, — отметил президент.

Он добавил, что для встречи может быть выбран любой город: Сочи, Москва, Санкт-Петербург и другие.

Вместе с тем глава государства назвал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия использует карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, некорректными и неприемлемыми.

14 октября Путин прибыл на заседание Совета глав государств — участников СНГ в Астане. Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, после чего состоится расширенное заседание лидеров стран Содружества. Кроме того, российский президент примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам этих мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.