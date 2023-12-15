Путин предупредил об опасности для важнейших объектов РЖД Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов РЖД

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железнодорожной сети России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Говоря об этом, глава государства призвал всех работников отрасли проявлять должную бдительность.

Противник пытается дотянуться до, вы знаете об этом, важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными. Это прежде всего задача правоохранительных специальных служб и Росгвардии, но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает, нужно проявлять должную бдительность, — сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что в отношении восточной части российских железных дорог употребляется практически военная терминология, слово «полигоны». По его словам, это не случайно.

Между там, выступая на том же форуме, Путин рассказал о планах довести в перспективе высокоскоростные железнодорожные магистрали до Луганска и Донецка. По его словам, в целом они пройдут по территории, где проживает 80% граждан России.

Также президент назвал российские железные дороги лучшими в мире. Он обратил внимание, что железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота России, поездами в РФ пользуются свыше миллиарда пассажиров в год.