Путин объяснил, почему железные дороги России лучшие в мире Путин: железные дороги обеспечивают треть пассажиропотока и 87% грузооборота РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота России, рассказал президент РФ Владимир Путин. Выступая на IV Железнодорожном съезде, глава государства подчеркнул, что поездами в РФ пользуются свыше миллиарда пассажиров в год, сообщила пресс-служба Кремля.

Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры, — сказал Путин.

ОАО «РЖД» является одним из основных заказчиков в сферах промышленности, строительства и профессионального образования, отметил президент. По его словам, «Российские железные дороги» обеспечивают заказами многие секторы экономики, науки и технологического бизнеса.

Также в ходе выступления на съезде Путин заявил, что в будущем высокоскоростные ж/д магистрали могут дойти и до Донецка с Луганском. В целом скоростные поезда будут курсировать по территориям, где проживает более 111 млн россиян, а это 80% населения страны, обратил внимание глава государства.