Путин поделился с Эрдоганом деталями взрыва на Крымском мосту

Фото: Xinhua/globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что его российский коллега Владимир Путин раскрыл технические детали подрыва Крымского моста во время переговоров в Астане. Турецкий глава подчеркнул, что Анкара поделилась с российской стороной «чувствительностью» по отношению к инциденту, произошедшему 8 октября.

Мы также поделились с ним (Путиным. — NEWS.ru) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству. — NEWS.ru) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность, — заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, доверие России к Турции сохранятся.

Ранее Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Их арестовали до 8 декабря.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.