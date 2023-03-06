Путин предложил выдавать «паспорта семьи мобилизованного» по всей России

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею по созданию «паспорта семьи мобилизованного» и предложил распространить проект на всю страну. Речь идет о документе, в котором отображаются потребности родственников служащего. О реализации проекта в Курганской области российскому лидеру рассказал глава региона Вадим Шумков, с которым Путин поговорил по видеосвязи.

Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну, — сказал Путин в ходе встречи с Шумковым.

Глава Курганской области, в свою очередь, поблагодарил Путина за присвоение звания гвардейской 232-й реактивной артиллерийской бригаде, расквартированной в регионе. На решение вопросов, с которыми обращались военные, было выделено более 12 млн рублей. Шумков отметил, что под опеку взяли и военный городок, где проживают семьи военных. По его словам, он лично выезжал туда и встречался с ними. Семьям помогли материально, поставили игровую зону для детей.

В Курганской области прошлым летом отдохнули более 140 детей из ЛНР, добавил губернатор. Также в регионе было собрано 250 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.

В своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что родственники каждого участника спецоперации должны быть окружены заботой и почетом. В связи с этим глава государства предложил создать специальный фонд помощи для ветеранов и семей погибших в ходе СВО бойцов.