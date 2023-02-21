Путин предложил создать Фонд помощи ветеранам и семьям погибших в СВО

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию предложил создать Фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненых в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Он уточнил, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.

Работа государственного Фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи — простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, — сказал Путин.

Президент добавил, что поддержка семей, потерявших близких в ходе СВО, является долгом государства, а родные каждого участника боевых действий на Украине должны быть «окружены заботой и почетом».

Путин также предложил установить для участников спецоперации 14-дневный отпуск раз в полгода, без учета времени на дорогу.

При этом глава государства заявил, что те, кто встал на путь предательства страны, будут преследоваться по закону, однако Россия не будет уподобляться Западу и заниматься охотой на ведьм.