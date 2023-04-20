Путин предложил кандидатуру на пост главы Красноярского края Путин предложил замглавы Минфина Котюкову возглавить Красноярский край

Фото: minfin.gov.ru

Михаил Котюков

Президент России Владимир Путин в разговоре по видеосвязи предложил замглавы Минфина Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Чиновник же пообещал применить для решения самых актуальных вопросов родного края весь свой потенциал. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Что говорить, вы в курсе, в «материале» того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край, — предложил президент.

Котюков в ответ перечислил самые важные моменты, касающиеся развития края. Он в том числе упомянул непростые климатические условия, развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности для жителей.

Конечно, считаю принципиально важными, приоритетными вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают, — добавил он.

20 апреля прошлый губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своем уходе с поста главы региона. По его словам, Путин предложил ему продолжить работать на федеральном уровне. Он поблагодарил президента за доверие и поддержку.

Чиновник не уточнил, какую именно должность ему предложил Путин, однако он отметил, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

По данным Kras Mash, Усс написал заявление по собственному желанию. За день до этого он приезжал в Москву, где и решался вопрос его дальнейшей государственной карьеры.