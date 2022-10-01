Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. В телеграмме российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка.

Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам, — говорится в тексте поздравления.

Путин выразил уверенность в том, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе «всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия». Российский лидер отметил, что хотел бы подтвердить готовность к продолжению диалога и тесной совместной работы «на благо дружественных народов» России и КНР.

В середине сентября российский президент встретился с Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС. Тогда Путин отметил, что Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченность китайской стороны на этот счет. Глава государства подчеркнул, что Москва готова подробно разъяснить свою позицию по этому вопросу.