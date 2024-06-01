Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей Путин: в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул в поздравительной телеграмме, что в России вопросам воспитания детей и семейным ценностям уделяется приоритетное внимание.

Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности, — считает Путин.

Российский лидер напомнил, что праздник был учрежден в 1949 году и празднуется во многих странах, в России центром торжеств традиционно является Москва. В этом году она встретит гостей из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая, пояснил он.

Ранее стало известно, что 1 июня в семейном парке «Остров Мечты» состоится праздничная программа в честь Дня защиты детей. Гости южного ландшафтного парка смогут посмотреть концерты детских коллективов, посетить творческие мастер-классы, а также принять участие в различных конкурсах и розыгрышах подарков.

31 мая Владимир Путин дал поручение правительству, «Движению первых» и администрации к 1 июля организовать международную ассоциацию детских организаций. Поручение главы государства прозвучало в преддверии Дня защиты детей. Также президент поручил проводить Международный фестиваль молодежи каждые шесть лет. Отсчет начнется с 2027 года.