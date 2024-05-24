«Остров Мечты» отметит праздничной программой День защиты детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В семейном парке «Остров Мечты» состоится праздничная программа в честь праздника День защиты детей. Мероприятие пройдет 1 июня с 12:00 до 18:00. Гости южного ландшафтного парка смогут посмотреть концерты детских коллективов, посетить творческие мастер-классы, а также принять участие в различных конкурсах и розыгрышах подарков.

Программа начнется с фотосессии и анимации с героями «Острова Мечты» — Дримчиками, затем начнутся музыкальные концерты творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы по лепке и актерскому мастерству.

Вход на все мероприятия свободный. В случае изменения погодных условий активности будут перенесены в городской променад «Острова Мечты» на площадь «Москва».

Ранее «Остров Мечты», который является первым в России и крупнейшим в Европе крытым парком развлечений, стал одной из локаций, которые посетила делегация Бахрейна. В ходе экскурсии по объекту министр по делам молодежи и спорта королевства Аймен бин Тайфек Аль-Моайед обменялся профессиональным мнением с председателем совета директоров ХК «Остров Мечты» Амираном Муцоевым.

28 апреля ландшафтный парк «Остров Мечты» открыл для посетителей летний сезон. Гости парка смогут отдохнуть на открытых верандах кафе и прогуляться по цветущим аллеям. Тех, кто любит спокойный отдых, ждут более 100 гамаков и шезлонгов из натуральных материалов.