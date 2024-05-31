В России появится международная ассоциация детских организаций Путин поручил к 1 июля организовать международную ассоциацию детских организаций

Фото: Kremlin.ru/Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству, «Движению первых» и администрации к 1 июля организовать международную ассоциацию детских организаций. Документ появился на сайте Кремля 31 мая. Примечательно, что поручение главы государства прозвучало в преддверии Дня защиты детей.

Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» обеспечить создание международной ассоциации детских организаций, определив ее учредителем от имени Российской Федерации указанное движение, — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, совместно с первым замруководителя администрации главы государства Сергеем Кириенко и председателем правления «Движения первых» Григорием Гуровым. Также президент поручил Международный фестиваль молодежи каждые шесть лет. Отсчет начнется с 2027 года.

Путин дал такое поручение по итогам встречи Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие прошло 6 марта.

Ранее Путина возмутили ситуации, при которых детей забирают у родителей в социальные учреждения из-за «неработающей печки». Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила президенту, что это повсеместная практика.