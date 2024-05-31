«Безобразие»: Путин высказался об изъятии детей из-за «неработающей печки» Путин назвал безобразием ситуации, когда детей забирают из-за неработающих печек

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Ситуации, при которых детей забирают из семей в социальные учреждения из-за «неработающей печки», являются безобразием, заявил на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметила, что это повсеместная практика. В ответ глава государства поинтересовался, где именно это произошло.

Послушайте, это же не шутки, это же безобразие, — заявил российский лидер.

Как рассказала Львова-Белова, в Красноярском крае троих детей на четыре месяца забрали из семьи в соцучреждение, поскольку у них дома не работала печка. При этом на содержание несовершеннолетних было выделено свыше миллиона рублей, а новая печка стоит 90 тысяч рублей.

Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать, — подчеркнул Путин.

В ходе встречи с Львовой-Беловой глава государства также поинтересовался, возвращаются ли российские дети с Украины. Как отметила омбудсмен, уже шесть детей воссоединились с родственниками. Среди них трое совсем недавно вернулись в белгородскую семью. Путин подчеркнул, что самое главное — воссоединять детей с близкими.