Путин поинтересовался, возвращаются ли дети с Украины Путин обсудил со Львовой-Беловой возвращение детей с Украины

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Мария Львова-Белова

Президент России Владимир Путин провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, в ходе которой глава государства поинтересовался, возвращаются ли российские дети с Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Омбудсмен ответила, что с родственниками воссоединились уже шесть детей, однако Киев не распространяет эту информацию.

Да, шесть детей. Но Украина про это не говорит, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с нашей агрессией и с нашим захватом детей, а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями, — ответила Львова-Белова.

Омбудсмен отметила, что совсем недавно троих детей удалось вернуть в белгородскую семью. По словам Путина, это все «политические игрища». Самое главное, чтобы дети возвращались к родным.

Хорошо. Это бог с ними, это все игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы, — отметил Путин.

Ранее Львова-Белова сообщила, что Россия передала Украине очередную группу из шестерых детей при посредничестве Катара. Процесс прошел по поручению главы государства. Все дети жили с родственниками в России.