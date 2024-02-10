Путин поздравил некоторых россиян с Новым годом Путин поздравил российский буддистов с Новым годом по лунному календарю

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздником Белого месяца, сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что буддисты России хранят нравственное и духовное наследие предков.

Знаменуя обновление природы и человека, этот значимый для последователей буддизма праздник символизирует добрые надежды и ожидания, стремление к гармонии и чистоте помыслов, — говорится в сообщении.

Путин отметил, что буддийские организации проводят обширную просветительскую, образовательную и благотворительную работу, тем самым проявляя заботу о воспитании подрастающего поколения. Кроме того, отметил российский лидер, они поддерживают участников специальной военной операции и их близких.

Важен вклад российских буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, — заявил президент, пожелав им успехов, здоровья и благополучия.

Вместе с тем российский лидер направил поздравления с Новым годом по лунному календарю главе Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо ламе Аюшееву Дамбе Бадмаевичу, главе буддистов Калмыкии Шаджин-ламе Калмыкии геше Тензину Чойдаку (Овьянову Мутулу Владимировичу), а также главе буддистов Республики Тыва Камбы-ламе Республики Тыва геше Гелек Нацык-Доржу (Сарыглару Сергеку Олеговичу).

Ранее Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. В ответ действующий глава республики поблагодарил российского коллегу за внимание. При этом главы государств коснулись вопросов сотрудничества, выразив уверенность в перспективах развития союзнических отношений между странами.