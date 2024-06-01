Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер поздравил главу правительства республики с днем рождения, а также направил поздравительную телеграмму. Других подробностей беседы Путина и Пашиняна в Кремле не приводят.

В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации поздравил премьер-министра Республики Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, — сказано в сообщении.

Владимир Путин 1 июня также поздравил участников и гостей мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Глава государства подчеркнул в поздравительной телеграмме, что в России вопросам воспитания детей и семейным ценностям уделяется приоритетное внимание.

До этого Владимир Путин направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление по случаю Дня независимости республики. Глава РФ в своем письме выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества между государствами. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва и Баку будут совместно прилагать усилия для решения проблем региона.