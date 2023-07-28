Путин рассказал, кто мешает переговорам с Украиной Путин: проблемы должны решаться путем переговоров, но Украина и НАТО отказываются от них

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Президент РФ Владимир Путин

Все противоречия, связанные с украинским кризисом, должны решаться путем переговоров, однако страны — члены НАТО и Украина отказываются от них, заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — Африка. По его словам, которые приводит РИА Новости, основой конфликта являются угрозы безопасности России со стороны США и Альянса.

Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, однако Киев по-прежнему придерживается непримиримой позиции. По его словам, Украина отвергает любую возможность диалога, даже с учетом непростой ситуации, в которой оказалась.

Песков также отметил, что вечером 28 июля Путин планирует встретиться с членами африканской делегации в рамках саммита Россия — Африка. В ходе беседы будут обсуждаться вопросы, связанные с украинской проблематикой. Эта дискуссия станет продолжением встречи, которая проходила в Санкт-Петербурге в июне.