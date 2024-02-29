Путин поручил включить СНТ в программу социальной газификации

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Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации. В частности, глава государства предложил включить в нее садовые товарищества. Также Путин рассказал о планах по газификации Камчатки и других регионов с помощью сжиженного природного газа.

Садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ, — сказал Путин.

Также во время выступления Путин заявил о необходимости обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически по всей территории страны. Глава государства подчеркнул, что данную проблему решат с помощью кратного наращивания отечественной спутниковой группировки. Власти направят на ее развитие 116 млрд рублей.

Вместе с этим президент предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам. Такая мера позволит значительно снизить долговую нагрузку на субъекты Федерации, а также поможет им сэкономить около 200 млрд рублей ежегодно. Сэкономленные средства должны быть потрачены на конкретные цели.