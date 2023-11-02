Путин поручил стабилизировать цены на бензин и дизель

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, сообщается на сайте Кремля. Глава государства ожидает соответствующих докладов к 10 ноября и к 8 декабря.

Правительству РФ при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме, — говорится в перечне поручений президента.

Биржевые цены на бензин и дизель летом и осенью достигали рекордных значений. В целях стабилизации внутреннего рынка в конце сентября кабмин ограничил экспорт топлива из России. В начале октября правительство утвердило новые меры, разрешив экспортировать дизель по трубопроводам в морские порты, исключение коснулось производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее половины от произведенного топлива.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечал, что временный запрет на экспорт топлива изначально не распространялся на поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС. По его словам, уже тогда было очевидно, что экспортеры могут воспользоваться этой лазейкой. Деев указал, что разница в стоимости топлива на внешнем и внутреннем рынках достигала 20 тысяч рублей за тонну. В таких условиях запрет ожидаемо не сработал, констатировал он.