Бензин в России снова дорожает: что будет с ценами дальше Эксперты предположили, что влияет на стоимость топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на экспорт бензина и дизеля ненадолго повлиял на рынок. Но спустя всего несколько дней после его введения оптовые цены на топливо снова начали повышаться. При этом в рознице стоимость бензина стала в два раза больше накопленной с начала года инфляции. Эксперты рассказали NEWS.ru, что будет дальше с ценами.

Как выросли цены на бензин и дизель на бирже

Оптовые (они же биржевые) цены на бензин и дизель в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 сентября после недавнего падения снова начали расти, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 2,06% и достигла 56,5 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,27%, до 58,8 тыс. руб. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,17%, до 61,5 тыс. руб.

Оптовые цены на топливо в России сильно росли, вплоть до 20 сентября, но в прошлую среду резко упали. Стоимость бензина марки АИ-92 тогда снизилась с пиковых 70,5 тыс. руб. за тонну (зафиксирована 18 сентября) на 6,8%, до 65,7 тыс. руб. за тонну. Бензин марки «Премиум-95» подешевел почти на 10% по сравнению с рекордным уровнем (76,9 тыс. руб. за тонну 7 сентября), до 69,3 тыс. руб. за тонну. Дизель потерял в цене 2,12%, опустившись до 73,5 тыс. руб. за тонну.

В целом за прошлую неделю цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на бирже упали более чем на 20%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предшествовало падению цен на бензин

15 сентября стало известно, что правительство РФ обсуждает повышение экспортной пошлины до $250 за тонну для всех нефтепродуктов (сейчас $6,4 для светлых нефтепродуктов и масел и $21,4 для темных) в качестве одной из возможных мер для снижения цен на топливо в России. Уже сама готовность властей, как выразился вице-премьер Александр Новак, к «кардинальным мерам» охладила рынок. Биржевые цены на топливо действительно начали снижаться.

А 21 сентября власти ввели запрет на экспорт нефтепродуктов. Отмечалось, что это поможет «насытить (внутренний) рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей». Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.

Как в Минэнерго РФ объясняют рост стоимости топлива

Замминистра энергетики России Павел Сорокин ранее пояснил, что с начала лета происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов. «Речь не только про бензин, дизель, но и про темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, а налоги, формирующие 40% федерального бюджета, также привязаны к долларовой цене на нефть», — отметил тогда замминистра.

В качестве причины роста цен на дизель он назвал дефицит дизельного топлива на мировых рынках, особенно в Европе. По словам Сорокина, еще одна причина повышения цен — серый экспорт, при котором недобросовестные участники покупают товар на внутреннем рынке и вывозят за рубеж.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему цены растут, несмотря на запрет экспорта

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в беседе с NEWS.ru связывает текущий отскок с двумя факторами. Во-первых, участники рынка ожидают скорого снятия запрета на экспорт. Во-вторых, снижение стоимости локально увеличило спрос. По мнению эксперта, потенциал падения оптовых цен еще не исчерпан.

Временный запрет на экспорт топлива изначально не распространялся на поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС, а затем из него также исключили судовое топливо, газойли и средние дистилляты, напоминает NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«В принципе, уже в этот момент было очевидно, какой лазейкой воспользуются экспортеры. Разница в стоимости топлива на внешнем и внутреннем рынках составляет до 20 тысяч рублей за тонну (нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на АЗС в России. — NEWS.ru). В таких условиях вполне ожидаемо, что запрет не сработал», — рассуждает он.

С другой стороны, на бирже сейчас достаточно предложения, так что едва ли стоит ждать в ближайшее время очередного подорожания, считает Деев. По мнению эксперта, когда аграрии завершат посевную, оптовые цены на дизель могут вновь пойти вниз.

Как уже выросли цены на топливо в рознице

С начала года цены на бензин и дизтопливо в России выросли на 9–9,4%, следует из данных Росстата (по состоянию на 18 сентября). Для сравнения: общая инфляция за тот же период составила 4,03%.

По данным аналитиков ИГ «Петромаркет», с января по сентябрь стоимость бензина марки АИ-92 в рознице выросла на 4,23 руб. (+9%), бензина марки АИ-95 — на 4,9 руб. (+9,5%), а дизель подорожал на 5,26 руб. (9%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и зимой

Розница столкнулась с известными трудностями из-за проблем с логистикой и обширного экспорта нефтепродуктов, комментирует ситуацию Артем Деев. По его мнению, рост оптовых цен привел к значительным убыткам у некоторых сетей АЗС, однако в большей части регионов ситуация пока стабильна, а в остальных должна выправиться в скором времени. К зиме котировки должны снизиться, поскольку пройдет сезонный пик потребления.

«Что касается розницы, то до конца года рост цен на бензин и дизель АЗС вряд ли обгонит инфляцию — скорее всего, он продолжится в коридоре до двух рублей в месяц. С большей долей вероятности значения будут средними, на уровне 1–1,5 руб.», — считает аналитик.

В настоящее время цены независимых АЗС выше, чем цены станций вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) на 5–10 руб. за литр, говорит NEWS.ru руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Николай Баранов. «В случае снижения оптовых цен на нефтепродукты цены независимых АЗС тоже снизятся, но снизятся до уровня цен на АЗС ВИНК, не более того», — указывает он. По словам эксперта, в целом же розничные цены продолжат расти темпами, аналогичными общей инфляции.

Того же мнения придерживается и заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его словам, для потребителя движения котировок на бирже никакой роли не играют. Цены на независимых АЗС еще какое-то время будут оставаться высокими, но постепенно снизятся до среднего уровня, считает собеседник NEWS.ru.

«Если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного. В целом предпосылок для роста цен на бензин и дизель выше инфляции просто нет», — отметил он.

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