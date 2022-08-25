Путин поручил пересмотреть цены на услуги ЖКХ

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Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть тарифную политику в сфере ЖКХ с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране, следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Госсовета. По указу главы государства, к 1 декабря будет разработана и утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры с возможностью ее продления до 2030 года.

В целях комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры: разработать и утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы (с возможностью продления до 2030 года), предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 150 млрд рублей ежегодно, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что правительство РФ намерено дополнительно выделить 150 млрд рублей на модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в российских регионах. Работы будут вестись в ускоренном темпе. Средства на обновление объектов ЖКХ будут выделены из Фонда национального благосостояния. В 2022 году сумма составит 37 млрд рублей, а в 2023-м — 113 млрд рублей.

Представители ведомства отметили, что долгосрочные займы будут предусмотрены для лиц, которые занимаются обновлением систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Кроме того, до конца года планируется сократить расходы на содержание коммунальных сетей, уменьшить количество загрязненных стоков, а также улучшить качество предоставляемых услуг.