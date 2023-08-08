Путин поручил Минстрою ускорить решение вопроса деревянного домостроения

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ускорить решение вопросов, связанных с доступностью деревянного домостроительства, сообщает РИА Новости. Изменения в законодательство должны были быть внесены еще 1 июня 2023 года.

Я прошу министерство завершить эту работу. Не затягивайте, сделайте это как можно быстрее, — заявил глава государства в ходе правительственного совещания по развитию строительной отрасли.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе совещания также доложил Путину о ходе эксперимента по постройке многоэтажных домов из дерева, сообщают «Известия». По его словам, российские специалисты могут строить деревянные дома высотой в четыре этажа. Девятиэтажный жилой дом в настоящее время находится на экспертизе. В свою очередь глава государства отметил, что он слышал о строительстве таких домов высотой в 12 этажей, во что он верит с трудом. Файзуллин заявил, что такая практика в мире есть.

И в России появились производства, которые могут это делать, — подчеркнул министр.

В конце мая появилась информация о том, что в России могут появиться правила по строительству деревянных домов высотой до 12 этажей. В Минстрое объяснили, что такие строения более устойчивы к нагрузкам и имеют более высокую прочность и скорость строительства. Кроме того, они экономичны и подходят к любым климатическим условиям.