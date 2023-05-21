В России появятся правила для строительства многоэтажек из дерева «Известия»: Минстрой РФ установит правила строительства деревянных многоэтажек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут появиться правила для строительства деревянных домов высотой до 12 этажей. Соответствующий документ намеревается внедрить к 2024 году Министерство строительства и ЖКХ РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию ведомства.

В Минстрое рассказали, что здания из деревянных панелей более устойчивы к нагрузкам, имеют более высокую прочность и скорость строительства, они экономичны и их можно возводить практически во всех климатических условиях. Отмечается, что проекты подобных построек разрабатываются уже в настоящее время. Среди них гостиничные комплексы Москвы, Московской и Иркутской областей.

Что касается трудностей в реализации подобных проектов, то они заключаются, главным образом, в необходимости подготовить значительное количество СНиПов и необходимости преодолеть общественное недоверие, связанное с отношением к таким домам как надежным и пожаробезопасным.

Ранее сообщалось, что Российский строительный союз направил в Минстрой инициативу, согласно которой россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома. Строители также предлагают проводить независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при возведении частного жилья. Эксперты положительно оценивают данное предложение, так как новые меры могут позволить «обелить рынок».