Россиян предупредили о новых правилах при строительстве частного дома «Известия»: россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Российский строительный союз направил в Минстрой инициативу, согласно которой россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома, пишут «Известия». По информации издания, строители также предлагают проводить независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при возведении частного жилья. Эксперты положительно оценивают данное предложение, так как новые меры могут позволить «обелить рынок».

Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье для более чем 70% населения страны, — рассказал изданию председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

Специалисты в сфере строительства считают, что мера позволит сделать частные дома более безопасными.

Ранее Юрист Петр Гусятников рассказал, что на даче нельзя шуметь ночью, так как это противоречит закону о тишине, а также допускать, чтобы на участке росли опасные для человека растения, например, борщевик. Эксперт пояснил, что в каждом регионе действуют свои нормы, и добавил, что в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным. По его словам, нарушителям может грозить штраф от 500 рублей.