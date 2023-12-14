Путин пообещал продлить плоский тариф для перелетов на Дальний Восток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляция которой ведется на сайте Кремля. Обычно, по его словам, это делается и объявляется в конце года после консультаций, прежде всего с компанией «Аэрофлот». Глава государства выразил понимание необходимости расширить действие тарифа. При этом отметил, что это вопрос бюджетного финансирования.

Что касается плоских тарифов. Они будут продлены. Обычно это делается в конце года после моих консультаций с «Аэрофлотом» прежде всего, другими компаниями, Министерством транспорта. Мы продлим, безусловно, плоский тариф, — сказал Путин.

Журналисту, который задал вопрос о тарифах, президент посоветовал для получения льгот заводить детей. Молодой человек отметил, что ему 22 года и он видел Путина президентом, сколько себя помнит.

Также глава государства прокомментировал другой важный вопрос социальной сферы, связанный с ростом цен на яйца. По его словам, связан он с недостаточным производством данного продукта при увеличении спроса. Путин отметил, что сложившаяся с ценами на яйца ситуация стала следствием сбоя в работе правительства, и принес россиянам свои извинения.

В целом же, заявил Путин, в России наблюдается рост промышленного производства, а экономика страны отыграла падение, зафиксированное в 2022 году. По его словам, российская экономика накопила достаточный запас прочности, чтобы продолжить свое развитие в условиях введенных против государства санкций. Это стало возможным благодаря консолидации общества, подчеркнул Путин.