Путин подпишет указ о Морской доктрине России в день ВМФ Путин подпишет 31 июля указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

↵Президент России Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде 31 июля, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС. Отмечается, что в этот день президент также подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России. Церемония подписания пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

31 июля 2022 г. в День Военно-морского флота президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В этот день по случаю праздника состоится салют.

В 2021 году по случаю 345-летия военно-морского флота парады прошли в Санкт-Петербурге, Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и в порту сирийского Тартуса. В торжествах задействовали более 15 тысяч человек личного состава.