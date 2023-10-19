В России запретили навязывать дополнительные услуги Путин подписал закон, запрещающий навязывание дополнительных услуг

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату при заключении основной сделки. Согласно опубликованному на официальном сайте правовой информации документу, за нарушение этой нормы предусмотрен штраф до четырех тысяч для должностных лиц и до 40 — для юридических лиц.

Навязывание потребителю дополнительных товаров <...> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, — указано в документе.

Ранее в Центробанке отмечали, что в 2023 году возросло число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг при оформлении кредитов. В регуляторе уточнили, что в большинстве случаев эти жалобы связаны с договорами кредитования, которые были заключены в прошлом году и ранее.

Летом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается внедрить добровольное страхование имущества от рисков терактов и диверсий. Парламентарий объяснил потребность в новой страховке тем, что изменились реалии в условиях «текущих событий».