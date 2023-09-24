Россияне стали чаще жаловаться на банки из-за навязывания допуслуг ЦБ: в 2023 году выросло число жалоб россиян на навязывание банками допуслуг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2023 году возросло число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг при оформлении кредитов, рассказали РИА Новости в ЦБ РФ. В регуляторе уточнили, что в большинстве случаев эти жалобы связаны с договорами кредитования, которые были заключены в прошлом году и ранее.

В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Однако в основном люди жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную дополнительную услугу к кредитному договору, заключенному год назад или ранее (более 60% жалоб на навязывание допуслуг к кредиту), — сообщили в ЦБ.

При этом было указано, что, несмотря на существенный рост кредитования, увеличения числа жалоб на договоры, заключенные в текущем году, не наблюдается.

В регуляторе пояснили, что чаще всего в качестве дополнительных услуг к кредиту банки предлагают различные страховки, юридические услуги, консультации психолога, телемедицинские консультации и прочее. В Банке России подчеркнули, что приобретение подобных услуг должно быть осознанным выбором заемщика, сделанным не под давлением менеджера или с помощью уловок на сайте или в мобильном приложении кредитора.

Ранее юрист Александр Хаминский отметил, что схема, при которой часть потраченной на покупки суммы через некоторое время возвращается на банковскую карту покупателя или идет в зачет при совершении следующих покупок, довольно привлекательна. Однако иногда кредитные организации не выполняют собственные обязательства по таким программам, «забывая» перевести небольшие суммы обратно на счет.