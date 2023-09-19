Россиянам рассказали о банковских манипуляциях с кешбэком Юрист Хаминский: банки не всегда выполняют собственные условия по кешбэку

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Кешбэк является распространенным инструментом привлечения банками клиентов, рассказал в беседе с «360» юрист Александр Хаминский. Он пояснил, что схема, при которой часть потраченной на покупки суммы через некоторое время возвращается на банковскую карту покупателя или идет в зачет при совершении следующих покупок, является довольно привлекательной. Однако иногда кредитные организации не выполняют собственные обязательства по таким программам, «забывая» перевести небольшие суммы обратно на счет.

По различным поводам могут меняться ставки по тем или иным категориям расходов, деньги могут оказываться на невыясненных счетах. Также возможны ошибки при конвертации баллов в рубли и многое другое, — пояснил юрист.

Комментируя подобные случаи, эксперт перефразировал известную поговорку, заявив, что «обещать — не значит заплатить».

Он также обратил внимание, что к самым популярным категориям кешбэка применяются самые низкие проценты, в то время как самые высокие обычно относятся к платежам в пользу компаний-партнеров самого банка, что с лихвой компенсирует расходы кредитной организации на программу кешбэка.

Ранее инвестиционный эксперт Елена Дроздова посоветовала россиянам анализировать свои доходы и расходы, чтобы научиться экономить. Она уточнила, что нужно определить источники, откуда приходят деньги, их устойчивость и потенциальный рост. В доходы входит не только зарплата, но и подарки, льготы, кешбэк, проценты по вкладам и накопительным счетам.