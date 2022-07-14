Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Помимо этого, расширяется список лиц, имеющих право пoлучить государственную страховку в случае гибели военнослужaщего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в тeчение не менее пяти лет до достижения совершеннолeтия.

Кроме того, в рамках поправок боевые выплаты участвующим в специальной военной операции будут защищены от списания по кредитным обязательствам. А военнослужащие, имеющие статус ветерана боевых действий и отмеченные правительственными наградами, получат единовременное денежное пособие в том случае, если будут уволены в запас по состоянию здоровья.

10 февраля кабинет министров внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди начали получать повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.