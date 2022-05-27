Путин подписал указ об исполнении обязательств перед правообладателями Путин подписал указ об исполнении обязательств перед «недружественными» правообладателями

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями, копия указа была опубликована на официальном интернет-портал правовой информации. Теперь российские компании и физлица будут иметь возможность гасить платежи в пользу ряда правообладателей в рублях путём перечисления национальной валюты на специальный банковский счет типа «О».

В законе были перечислены те формы иностранных правообладателей, перед которыми разрешено выполнять обязательства в рублях. Это организации, связанные с недружественными странами, либо которые поддержали антироссийские санкции, запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за рестрикций, ушли из России из-за санкций, дискредитируют российскую армию и в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам.

При этом если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на спецсчет, должник имеет право не переводить средства до момента получения упомянутого согласия. Если должник добросовестно исполнил свои обязательства и требования указа, то он имеет право использовать интеллектуальную собственность правообладателя.

4 мая президент подписал указ, в котором регламентируется порядок исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед рядом иностранных кредиторов. Согласно документу, в случае распределения прибыли ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов недружественным нерезидентам выплата производится по правилам, предусмотренным указом № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».