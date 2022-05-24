Путин смягчил требования по продаже валюты экспортёрами Путин подписал указ о снижении порога обязательной продажи валюты экспортёрами до 50%

Владимир Путин / Фото Kremlin

Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров до 50% с нынешних 80%. Его текст опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации и вступает в силу со дня опубликования.

Слова «в размере 80 процентов» заменить словами «в размере 50 процентов», — говорится в указе.

Ранее правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. В Минфине сообщили, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

В то же время ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что снятие Банком России ограничений на продажу россиянам наличной валюты, кроме доллара и евро, а также снижение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортёрами приведет к колебаниям курса рубля. По его словам, при снижении экспортной выручки на 20–30% в долларовом выражении курс рубля вполне может сдвинуться в диапазон 83–100 рублей за доллар.