Эксперт предсказал курс рубля после снятия валютных ограничений Аналитик Сыроваткин: при снятии валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что снятие Банком России ограничений на продажу россиянам наличной валюты, кроме доллара и евро, может сказаться на курсе рубля. Колебания курса будут не глобальными, но доллар может достичь 80 рублей, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путём увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль, — пояснил Сыроваткин.

По мнению эксперта, колебания курса рубля могут стать серьёзными, если власти снизят норму обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Доллар дороже 80 рублей можно будет увидеть при снижении этой нормы на 20–30% в долларовом выражении, спрогнозировал аналитик.

Ранее стало известно, что курс рубля в настоящее время является абсолютно рыночным без какого-либо внешнего воздействия властей, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, укреплению рубля способствовало прекращение вывода капиталов в недружественные страны и платежей инвесторам из этих государств, а также прекращение покупки валюты на рынке со стороны ЦБ и Минфина.