Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 44 офицерам

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 44 офицерам Вооруженных сил России и органов внутренних дел, сообщается на сайте нормативно-правовых актов. Согласно тексту документа, звания получили 15 офицеров российской армии и 29 сотрудников органов внутренних дел. В частности звание генерал-полковника ВС РФ было присвоено командующему войсками Восточного военного округа Андрею Кузьменко.

Глава государства утвердил повышение шести сотрудников полиции до генерал-лейтенантов, звание генерал-майора внутренней службы получил один человек, до генерал-майора юстиции также повысили только одного человека. Трое военнослужащих ВС РФ получили звания генерал-лейтенанта, еще 11 человек повысили до звания генерал-майора.

В сентябре Владимир Путин повысил в звании командующего Центральным военным округом Андрея Мордвичева, он стал генерал-полковником. Также звания были присвоены командующему 8-й гвардейской общевойсковой армией Геннадию Анашкину и начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Александру Шестакову. Отмечается, что Мордвичев сменил на должности командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.