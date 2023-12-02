Путин подписал указ о пособиях для некоторых россиян Путин подписал указ о сохранении выплат для работающих родителей детей-инвалидов

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Владимир Путин

Работающие родители детей с инвалидностью сохранят право на ежемесячные пособия в 10 тысяч рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Также за этой категорией россиян остается право на неполный рабочий день. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, — говорится в документе.

Кроме того, из указа следует, что пособия полагаются родителям, опекунам и усыновителям, которые работают в удаленном формате.

Также Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 18,5%. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В этом году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе указано, что с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42% до 48%.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается единовременно выплачивать по 200 тысяч рублей гражданкам России, родившим ребенка до 25 лет. Подчеркивается, что материальное положение женщины при этом не учитывается, а получить выплату можно за каждого рожденного ребенка.