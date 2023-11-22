Россиянкам хотят платить 200 тыс. рублей за рождение ребенка: какие условия ЛДПР предложила платить 200 тыс. рублей матерям за рождение ребенка до 25 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме России предложили единовременно выплачивать по 200 тыс. рублей женщинам, родившим ребенка. При каких условиях матерям будут платить эту сумму?

Кто может получить выплату в 200 тыс. рублей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается единовременно выплачивать вышеуказанную сумму гражданкам России, родившим ребенка до 25 лет.

Подчеркивается, что материальное положение женщины при этом не учитывается, а получить выплату можно за каждого рожденного ребенка.

По предварительным данным, порядок и условия назначения выплаты установит правительство России.

Как объяснили свою инициативу депутаты от ЛДПР

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что средний возраст матери при рождении первого ребенка достиг 30 лет.

«Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий», — говорится в законопроекте.

По словам депутата от ЛДПР Сергея Леонова, 200 тыс. рублей позволят на первое время обеспечить ребенка всем необходимым и «закрыть какие-то проблемы, потому что семья совсем молодая», ей требуется дополнительная поддержка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сейчас государство помогает молодым семьям

Меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, с 1 января 2023 года объединены в одно пособие, которое выплачивается по единым правилам. Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году составляет 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней — 383 179 рублей. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные пособия по рождению ребенка — например, матерям моложе 24 лет.

В 2023 году при рождении первого ребенка родители получат 589,5 тыс. рублей, что на 65 тыс. больше, чем в 2022 году. Если в семье родится второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличится по сравнению с минувшим годом на 85,9 тыс. и составит 779 тыс. рублей. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи составит 189,5 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. больше, чем в 2022 году.

Кроме того, с 1 января пособие по уходу за ребенком до полутора лет для трудоустроенных родителей составило 40% от среднего заработка за два года до его назначения. Чтобы рассчитать его размер, максимальный заработок нужно умножить на среднее количество дней в месяце (30,4) и на 0,4. Максимальная сумма пособия по уходу составляет в 2023 году 33 281 рубль.

Также в России существует программа поддержки многодетных семей, согласно которой государство выделяет до 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Главный демографический инструмент поддержки — материнский капитал. 10 октября стало известно, что в 2024-м он составит почти 631 тыс. рублей на первого ребенка и 834 тыс. рублей на второго. Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. В 2023 году размер капитала был проиндексирован на 11,9% и теперь составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. — на второго. Средства по программе можно потратить на улучшение жилищных условий, товары и услуги для детей-инвалидов и на обучение дошкольников.

Как отреагировали в Госдуме на инициативу ЛДПР

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в комментарии NEWS.ru заявила, что считает подачками социальные выплаты за рождение ребенка до 25 лет.

«В России не торгуются, поэтому мне кажется, что просто неуместно предлагать женщинам рожать ребенка за 200 тысяч. Дети рождаются не из-за денег, а благодаря любви. Чтобы наши девушки и парни становились родителями, государству просто необходимо помочь им реализоваться. Например, помочь студентам с жильем, обеспечить больше бюджетных мест в университетах, увеличить студенческую стипендию. Когда ребенок родится — предоставить семье социальную няню. Не нужно этих подачек, ведь социальные гарантии со стороны государства — это далеко не всегда прямые выплаты. Это часть тех обязательств, которые берет на себя государство по обучению детей, по организации отдыха и оздоровлению, по бесплатному лечению детей. Россия должна вести именно такую политику, и потому я надеюсь, что любые намерения что-то запретить или кому-то доплатить уйдут в прошлое», — констатировала Останина.

Читайте также:

В России могут уравнять материнский капитал с ценой квартиры

В РФ придумали наказание за склонение к аборту: будут ли сажать в тюрьму

Маткапитал в России: как получить, кому платят, что изменится в 2024 году