Путин поддержал планы губернаторов двух областей на переизбрание Путин поддержал планы глав Липецкой и Курганской областей на переизбрание

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

В ходе рабочей встречи по видеосвязи президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Липецкой области Игоря Артамонова вновь баллотироваться на выборах руководителя региона, информирует пресс-служба Кремля. Путин также одобрил аналогичное намерение главы Курганской области Вадима Шумкова.

Я хочу пожелать вам успеха. Вы человек опытный. С людьми работать нужно напрямую, вы это знаете. Особенно в этот период — предвыборный, — отметил Путин в беседе с Артамоновым.

Он также провел видео встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Путин подчеркнул, что глава региона напряженно работает, и люди это заметили. Российский лидер пожелал ему успехов на предстоящих выборах.

Тем не менее нужно, конечно, напрямую к людям идти и показывать, что сделано, говорить о том, что вы планируете, — сказал президент.

В конце апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Владимир Путин поддержал его планы по выдвижению на следующий срок. Свою должность градоначальник занимает с сентября 2019 года.

Владимир Путин также поддержал решение руководителя Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах губернатора. При этом глава государства отметил важность диалога с жителями для определения приоритетов развития региона.