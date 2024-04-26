Путин поддержал планы Беглова вновь баллотироваться в губернаторы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что президент России Владимир Путин поддержал его планы по выдвижению на следующий срок. По его словам, которые приводит телеканал «Россия-24», глава государства пожелал ему удачи на предстоящих выборах и посоветовал работать с жителями Северной столицы как можно больше. Отмечается, что свою должность Беглов занимает с сентября 2019 года. Согласно действующему законодательству, губернаторов Петербурга избирают на пятилетний срок.

Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю — но прежде всего, конечно, это выбор жителей, — заявил Беглов.

Владимир Путин ранее посетил Санкт-Петербург, чтобы выступить с речью на заседании Законодательного собрания города. В ходе своего выступления он высказался о роли ветеранов специальной военной операции в российском обществе. Он выразил уверенность в том, что они хорошо себя проявят в органах власти, в сфере образования и в других областях. Выступление президента было приурочено ко дню парламентаризма.