Путин поддержал волгоградского губернатора в решении идти на новый срок

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Андрей Бочаров

Президент России Владимир Путин поддержал решение руководителя Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах губернатора, сообщается на сайте Кремля. При этом глава государства отметил важность диалога с жителями для определения приоритетов развития региона.

У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем, чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время, — сказал президент.

Ранее в обновленной школе № 32 в Нижнем Тагиле на парте появилась табличка с упоминанием президента России Владимира Путина. Надпись гласит, что глава государства сидел за этим ученическим столом 15 февраля 2024 года. Тогда он сел за парту, чтобы оценить качество сборки.

В минувшую пятницу, 12 апреля, глава государства поздравил с золотой свадьбой ямальского оленевода Енксю Пяка. Россиянин попросил об этом главу государства на форуме «Родные — любимые» в январе. Президент прервался, несмотря на то что в этот момент у него проходила встреча с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, который также присоединился к поздравлению. Российский лидер пожелал паре, которая прожила вместе 50 лет, успехов и выразил надежду на новую встречу.