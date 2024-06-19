Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Церемония официальной встречи Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Пхеньян подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну новый Aurus, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Среди других презентов — адмиральский кортик и чайный сервиз, передает РИА Новости.

Ушаков также рассказал о подарках, связанных с изображением президента России. Главе Северной Кореи подарили несколько художественных вариантов, включая бюсты, пояснил он.

Открывая переговоры с российским лидером, председатель КНДР заявил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом. Также он отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире и поддержал проведение спецоперации на Украине.

В свою очередь военкор Александр Коц заявил, что партнерство с КНДР может быть выгодно России, учитывая запасы и производственные мощности Пхеньяна. Он сослался на заявление Путина после встречи с северокорейским лидером. Российский лидер тогда отмечал, что у сотрудничества Москвы и Пхеньяна есть перспективы. По его словам, в рамках действующих правил у России есть возможности, которые обсуждаются.