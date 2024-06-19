Коц раскрыл, чем партнерство с КНДР выгодно России Военкор Коц: партнерство с КНДР может быть выгодно России

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Владимир Путин и Ким Чен Ын

Партнерство с КНДР может быть выгодно России, учитывая запасы и производственные мощности Пхеньяна, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он сослался на заявление президента РФ Владимира Путина после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Что нам надо от Северной Кореи — и так вполне очевидно. При их-то запасах и производственных мощностях. Напомню, как Путин в сентябре прошлого года после встречи с Кимом в России ответил на вопрос о военно-техническом сотрудничестве, — написал Коц.

Российский лидер тогда отмечал, что у сотрудничества Москвы и Пхеньяна есть перспективы. Коц отметил, что Пхеньян заинтересован в технологиях России и передаче опыта СВО. Он также напомнил, что Северная Корея находится под массой санкций, часть которых по линии СБ ООН поддерживает и Россия. Военкор признал, что Пхеньян наверняка рассчитывает на снятие части рестрикций, в том числе на работу северокорейских граждан.

Почему мы должны в этом ограничивать и КНДР, и себя? Корейские гастарбайтеры, к примеру, — это трудолюбивая и неконфликтная дешевая рабочая сила. Анклавы с диаспорами они создавать не будут, — считает Коц.

Ранее военный корреспондент заявил, что НАТО начнет использовать искусственный интеллект для сбора информации о российской авиации. Но РФ сможет легко ввести Альянс в заблуждение, предупредил Коц.