Коц объяснил, как Россия может спутать планы НАТО по сбору данных Военкор Коц: Россия может обмануть собирающий данные об авиации ИИ НАТО

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО начнет использовать искусственный интеллект для сбора информации о российской авиации, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Однако, по его словам, РФ сможет легко ввести Альянс в заблуждение.

НАТО натравит ИИ на российскую авиацию. <...> В этом случае силуэты боевых самолетов, нарисованные на бетоне аэродромной стоянки, могли бы очень помочь. Вряд ли «искусственный идиот» увидит разницу между настоящей машиной и имитацией. Впрочем, это не значит, что не нужно строить укрытия для самолетов. Просто все должно быть в комплексе, — уточнил Коц.

Ранее помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил сообщил, что Североатлантический альянс расширит сотрудничество с Киевом в сфере технологий и обмена разведданными о российских системах радиоэлектронной борьбы. По его словам, Украина должна стать крупным поставщиком технологий на мировом рынке после окончания конфликта с Россией.

Соглашение вводит новые рамки для обмена информацией и будет завершено к июльскому саммиту Альянса в Вашингтоне. НАТО также хочет повторить некоторые методы быстрого внедрения и развертывания технологий, наблюдаемые на Украине с начала боевых действий.