Путин по-немецки ответил критикам Шредера из Германии Путин по-немецки напомнил критикам из ФРГ об инциденте с чествованием нациста

Фото: Сергей Бобылёв, ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» на немецком языке прокомментировал критические замечания, которые обрушились на экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Глава государства обратил внимание, что недавно весь мир наблюдал «безобразную выходку», когда в канадском парламенте рукоплескали нацисту.

Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шредера — тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. В Германии много порядочных людей и, уверен, многие это услышат, — сказал по-немецки Путин.

Ранее российский лидер сказал, что Германия должна гордиться такими людьми, как бывший канцлер Шредер, который думает о своем народе и его интересах. По мнению Путина, немецкий политик является настоящим сыном своего народа.

Тем не менее Шредер регулярно подвергается нападкам со стороны действующих властей ФРГ за свои взгляды. В частности, политик неоднократно критиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за агрессивное отношение к России.

Кроме того, Шредер публично назвал Крым частью российской истории. Он подчеркнул, что полуостров для РФ является большим, чем просто территорией и Европе с этим нужно смириться.