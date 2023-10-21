Бывший канцлер ФРГ назвал Крым частью российской истории Шрёдер назвал Крым частью российской истории

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера Германии в 1998–2005 годах, заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что Крым является частью российской истории. Он отметил несостоятельность Европы в рамках ее возможностей по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что европейские государства имели хорошие возможности, чтобы поспособствовать достижению мирных договоренностей в марте 2022 года.

Они (европейцы. — NEWS.ru) оказались несостоятельными. В марте 2022 открылось окно возможностей. Украинцы были готовы говорить о Крыме. Это подтвердила тогда даже газета Bild, — сказал Шрёдер.

Политик убежден, что украинский конфликт возможно урегулировать при выполнении пяти условий, среди которых отказ Киева от членства в НАТО и отмена запрета на русский язык на Украине. Бывший канцлер считает, что Донбасс следует сделать украинским, при этом дать этому региону большую автономию. Также Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности и решить «крымский вопрос», поскольку полуостров является для России большим, чем просто территорией.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, и выразил сомнение в том, что Киеву удастся захватить Крым и другие территории, вошедшие в состав России. Он считает, что на кону стоит само существование Украины. Экс-дипломат отмечает, что возможные мирные переговоры пройдут на условиях Москвы, а предыдущие договоренности были более выгодны Киеву.