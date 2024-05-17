Путин передал икону храму в китайском Харбине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вручил храму Покрова Пресвятой Богородицы в китайском Харбине икону Спаса Нерукотворного. В Telegram-канале журналиста Павла Зарубина появилось видео, где глава государства передает ее служителю храма.

На память о нашей встрече, — сказал Владимир Путин.

Ранее президент России посетил памятник советским воинам, павшим за освобождение Северо-Восточного Китая, на площади Хунбо в Харбине. Визит состоялся в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Китай. Глава государства возложил цветы к памятнику на второй день китайского турне.

Перед монументом выстроилась рота почетного караула армии КНР. Также Владимира Путина сопровождали солдаты почетного караула Президентского полка.

Президент России в первый день визита в Китай провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином. Встреча прошла в неформальной обстановке на территории резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

После этого Путин и Си Цзиньпин переместились на улицу. Для президента России и председателя КНР подготовили столик с чаем.

Путин прибыл в Пекин 16 мая. Переговоры с китайским лидером прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний. Стороны общались около 2,5 часов.