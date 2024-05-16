Появились кадры прогулки и общения Путина с Си Цзиньпином Кремль опубликовал видео неформальных переговоров Путина и Си Цзиньпина

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Пресс-служба Кремля опубликовала видео прогулки и общения глав двух государств.

Первый день госвизита Владимира Путина в Китай завершился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в резиденции Чжуннаньхай, — сказано в сообщении.

Затем Путин и Си Цзиньпин устроились на улице. Для российского и китайского лидеров подготовили столик, где уже стоял чай.

Владимир Путин прибыл в Пекин с визитом сегодня, 16 мая. Переговоры российского президента с Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний и продлились порядка 2,5 часа. Главы государств по итогам встречи подписали ряд документов.

Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились четыре часа. После беседы глав государств тет-а-тет к ним присоединились еще по четыре человека с каждой стороны. От России на обеде присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.