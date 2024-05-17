Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в китайском Харбине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Китай посетил памятник советским воинам на площади Хунбо в Харбине, сообщил Кремль. Глава государства возложил цветы к монументу на второй день визита в страну.

Во второй день своего государственного визита КНР Владимир Путин возложил цветы к Памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая, — сообщила пресс-служба Кремля.

Перед монументом выстроили роту почетного караула ВС Китая. Также Путина сопровождали солдаты почетного караула Президентского полка.

Памятник в китайском Харбине установили 7 ноября 1945 года. Известно, что в Харбине также есть второй мемориал, посвященный советским воинам. Речь идет о захоронениях на кладбище Хуаншань.

Днем ранее сообщалось, что президент РФ прибыл в Дом народных собраний в Пекине. Там прошли переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в узком составе. Китайский лидер ждал российского коллегу, который приехал на отечественном лимузине «Аурус». Затем главы государств приветствовали делегации и поднялись на специально сооруженный помост с тентом.